di T.A.

Open Day alla Scuola Media Statale “Pilla” di Venafro e per l’occasione sono arrivati istituti ed alunni degli istituti superiori di Molise, Lazio, Abruzzo e Campania per mostrare ed illustrare ognuno il meglio delle loro scuole in modo tale da conquistare simpatie tra i giovanissimi studenti della scuola media venafrana e le rispettive famiglie in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Ne è venuto fuori un pomeriggio ricco di partecipazione ed impegno con gli studenti delle Superiori molisane ed extraregionali a magnificare e mettere in vetrina le qualità didattiche, scolastiche, materiali, pratiche e socio/umanitarie dei loro Istituti e famiglie ed allievi della Scuola Media venafrana “Pilla” a seguire con attenzione tutto quanto avveniva, memorizzando quanto visto ed ascoltato. Una vetrina cioè del meglio delle scuole superiori molisane ed extraregionali, mercé il positivo impegno degli allievi delle Superiori. Questi hanno cucinato, illustrato e dettagliato, interessando tantissimo studenti e famiglie molisane. In particolare sono stati presenti all’Open Day alla Scuola Media Statale “Pilla” di Venafro l’Istituto Alberghiero De Panfilis di Roccaraso, l’Istituto Marconi di Vairano Patenora, il Liceo di Scienze Umane Marco Terenzio Varone di Cassino ed altri ancora. Ore quindi di tutto interesse e soddisfazione a conferma della validità delle future generazioni.