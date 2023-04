VENAFRO, GIORNATA DELLA TERRA:

PLASTIC FREE ONLUS DOMENICA IN AZIONE A TUTELA DELL’AMBIENTE

Sulla programma “Giornata della Terra” di domenica prossima a Venafro perviene il comunicato che volentieri pubblichiamo : “Un weekend interamente dedicato al nostro Pianeta con ben 334 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente in contemporanea in tutta Italia che vedrà protagonista anche Venafro. È il programma pianificato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra”. A Venafro i volontari Plastic Free saranno in azione presso Strada arginale Rava per rimuovere plastica e spazzatura ma soprattutto per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente. L’appuntamento è per domenica 23 aprile, alle ore 10:00 presso l’incrocio di via Maria Pia di Savoia con strada arginale Rava. “Invitiamo tutti i cittadini che vogliano compiere un gesto concreto d’amore verso la propria terra ad iscriversi su www.plasticfreeonlus.it e a partecipare: saranno i benvenuti – dichiara Jasmine Moauro referente Plastic Free Onlus di Venafro – Solo un impegno e una attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani”.