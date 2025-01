di Redazione

La Giornata della Memoria ci ricorda ogni anno di non dimenticare ciò che di terribile e tragico gli uomini sono stati capaci di fare ad altri uomini… e, a quanto sembra, sono ancora capaci di fare… Quest’anno, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio e la Lega Pro hanno inteso dare vita ad una importante iniziativa simbolica ed unitaria con il dono del libro di Primo Levi “Se questo è un Uomo” agli Allenatori prima delle gare di campionato. L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi e, con grande piacere, Vi ha aderito anche la squadra del Campobasso Football Club, la squadra che milita in Leg Pro della nostra regione. In qualità di Presidente Regionale dell’A.I.A.C. Molise ho condiviso con i nostri Allenatori associati questo ricordo affinché possano rappresentarlo ai loro calciatori e alle loro calciatrici, per non dimenticare… Oggi mi trovo a Coverciano con il nostro Delegato eletto, Mister Carmine Rienzo, per partecipare all’Assemblea Generale AIAC e insieme al Presidente Renzo Ulivieri e a tutti i nostri Colleghi Presidenti Regionali e ai Delegati condivideremo questa giornata di ricordo che ci sia sempre da monito perché chi non conosce la propria storia è destinato a rivivere il passato. Da appassionato di calcio e di storia mi piace dare il mio contributo a questa Giornata della Memoria con ricordo di un grande calciatore Ucraino e di tutta la squadra che il 9 agosto 1942 a Kiev, per la seconda volta, osò sfidare e battere la squadra degli ufficiali nazisti. A differenza di quanto rappresentato nel film “Fuga per la Vittoria” tutti i calciatori eroi di quella partita furono barbaramente uccisi. Quegli Uomini valorosi vollero vincere quella partita, dinnanzi alla loro gente, per amore della libertà e per il loro popolo. Seppure oggi siamo qui per questa importante Assembla Generale, ritengo sia necessario dare il giusto rilievo alla Giornata della Memoria, soprattutto per i nostri giovani, e in nome del calcio, lo Sport che amo, voglio unirmi a tutti gli Allenatori Molisani nel ricordo di questo dolore immenso e ineliminabile, affinché non possa ripetersi mai più e mi piace fare una dedica speciale a Nicolai Trusevich al quale è stata dedicata una statua a Kiev, essa rappresenta un atleta che sta calciando un pallone verso il becco di un’aquila, e sotto vi è una scritta: “A uno che se lo merita”. Quello che se lo merita è proprio Nikolai Trusevich che nello stadio di Kiev, il 9 agosto 1942, rese onore al popolo ucraino. A Nikolai e a tutte le vittime di quella barbara follia con la promessa di non dimenticarli, mi unisco a tutti gli Allenatori Molisani nel dire “Mai Più”.