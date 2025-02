di Redazione

“La Giornata del Ricordo è istituita per onorare le vittime delle foibe e il dramma dell’esodo giuliano-dalmata. Questa giornata non è solo un’occasione per commemorare chi ha perso la vita o ha dovuto abbandonare la propria terra, ma è anche un’opportunità per riflettere su uno degli eventi più dolorosi della nostra storia recente, che è storia della nostra intera Patria e non soltanto di una parte di essa. E deve esserlo soprattutto oggi, a pochi giorni dalla vandalizzazione della fobia di Basovizza, un atto vile che oltraggia Trieste e la memoria di quegli italiani che abbandonarono le loro case, le loro terre e che pagarono, anche con la vita, la scelta di essere italiani.

Tra il 1943 e il 1945, migliaia di donne e uomini furono infatti inghiottiti nelle foibe o perseguitati a causa della loro identità nazionale. A questa tragedia si aggiunse l’esodo forzato di oltre 300.000 italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia, costretti a lasciare le proprie case per sfuggire alla violenza e alla repressione. Una ferita profonda che ha segnato intere generazioni e che merita di essere conosciuta e compresa.

Il dovere della memoria ci impone di non dimenticare queste tragedie e di trasmettere alle nuove generazioni, anche attraverso il loro studio nelle scuole, la consapevolezza storica necessaria per costruire un futuro basato sulla verità, sulla giustizia e sul rispetto reciproco. La storia ci insegna che la pace e la convivenza si fondano sulla conoscenza e sulla comprensione delle sofferenze di tutti i popoli.

Oggi abbiamo, tutti, il dovere di ricordare e di trasmettere le storie di coloro che fortemente scelsero di essere italiani, molti dei quali morirono gridando ‘Viva l’Italia’.”