di T.A.

LE DUE CAPOLISTE, ISERNIA E ALTO CASERTANO, ENTRAMBE IN TRASFERTA CON L’ATTESISSIMO VENAFRO/A. CASERTANO AL “DEL PRETE”, MENTRE L’ISERNIA FA VISITA AL SAN PIETRO

Può essere cruciale, ossia una svolta stagionale la settima giornata d’andata dell’eccellenza calcistica molisana ? Francamente è poco credibile, essendo solo alle prime battute del campionato, ma certi match possono dire tanto, nonostante si stia soloall’inizio della stagione. Si prenda Venafro/Alto Casertano del pomeriggio domenicale al ”Del Prete” di Venafro. Si affrontano la prima in classifica, i campani dell’Alto Casertano, e la terza della graduatoria, i molisani del Venafro, distanziati di sette lunghezze dopo appena sei partite e con opposte prospettive : gli ospiti per proseguire la striscia positiva che li vede sin qui sempre vincitori e come tali a punteggio pieno (18 punti), i padroni di casa che intendono rientrare nel “giro buono”, leggi l’alta classifica, con un successo ai danni del forte undici dell’Alto Casertano. Ci sono cioè le premesse giuste per un match tiratissimo, come suol dirsi in gergo da vivere “in apnea”, addirittura senza nemmeno respirare ! “Possibilmente vogliamo dar fastidio a tutti -fanno sapere dal Venafro- compreso l’Alto Casertano che rispettiamo ma che cercheremo di superare. Sappiamo benissimo che sarà uno scoglio assai duro, data la consistenza tecnica dei campani che hanno un duo d’attacco assai micidiale composto da Pettrone e Panico, vecchie conoscenze, ma con l’aiuto dei nostri tifosi cercheremo di spuntarla per riaprire la stagione e dare una gioia a quanti sono vicini al Venafro. Domenica scorsa a Campomarino abbiamo fallito all’85’ il rigore della possibile vittoria. Cerchiamo l’immediato riscatto e l’Alto Casertano a Venafro è l’occasione giusta !”. L’altra capolista,l’Isernia, sarà ugualmente in trasferta, attesa infatti a San Pietro. Anche per gl’isernini non sarà una passeggiata, per cui la giornata potrebbe apportare novità in classifica. Isernia comunque favorita, ma il S. Pietro é squadra tosta. Le altre partite della giornata : Gioiese/Fortore, Campomarino/Boiano, Castel di Sandro/Sesto Campano, Guglionesi/Agnonese, Ripalinosani/Cliternina e Turris/Termoli.