di T.A.

Gratuità di accesso al Romagnoli per gli iscritti all’Odg Molise in occasione della partita Campobasso/Fossombrone del 19 novembre prossimo. A comunicarlo è lo ordine professionale che così scrive : “Si comunica che la partita del Campobasso Calcio aperta ai giornalisti sarà quella del 19 novembre, 12.ma giornata Campobasso/Fossombrone, h 14.30. Per accreditarsi occorre spedire una mail con documento e tesserino vidimato in allegato a campobasso1919fc@gmail.com. Il biglietto arriverà via mail allo stesso indirizzo usato per chiedere l’accredito”.