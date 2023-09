di T.A.

SI VOTA ONLINE O IN PRESENZA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ODG MOLISE E DEI REVISORI DEI CONTI

Giornalisti del Molise al voto. Lo potranno fare online mercoledì 20 e giovedì 21 settembre dalle h 10 alle h 20,00, oppure in presenza domenica 24 settembre dalle h 10 alle h 18. Le credenziali per votare perverranno via pec ai giornalisti mercoledì 18 settembre. Per info collegarsi a Odg Molise.