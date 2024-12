di T.A.

E’ QUANTO SCRIVE ”POLITICO.EU”, GIORNALE WEB, E RIPORTA “REPUBBLICA”.

La notizia che sta facendo il giro nel Vecchio Continente. Giorgia Meloni, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri d’Italia, è la politica più influente e potente in Europa. Il dato, fatto di assoluto ed ulteriore rilievo, è riconosciuto a livello mondiale. Lo scrive “politico.eu”, giornale web, e lo riporta commentando a 360° “Repubblica”, tra i più diffusi quotidiani italiani. Nell’approfondire la questione “Repubblica” ricorda i primi passi politici della 47enne delle borgate romane, oggi madre di una figlia in tenera età e single, quale attivista di spicco del movimento giovanile dell’allora Movimento Sociale Italiano e successivamente presidente nazionale di “Azione Giovani”, il movimento giovanile di “Alleanza Nazionale” che subentrò all’MSI, partiti politici di destra. Erano i tempi in cui la poco più che ventenne Giorgia Meloni si dedicava alla propaganda politica nelle borgate romane dove era nata e cresciuta, non disdegnando di attaccare direttamente manifesti politici per le strade e nelle piazze. Donna quindi di destra, cui va il merito di aver saputo fare passi decisivi in avanti. Questo le è valso, sempre secondo “politico.eu”, attenzioni e crediti a livello europeo e quindi mondiale. Attualmente infatti, come riporta “Repubblica”, la Meloni è il personaggio politico europeo maggiormente ascoltato, considerato e seguito. Lo dimostrano, stando ai media menzionati, i suoi contatti con i maggiori vertici politici mondiali, il neo Presidente Usa in testa Donald Trump, che di recente è rimasto a lungo in contatto con l’italiana, evidentemente ritenendone una voce di spicco a livello europeo e mondiale. “Non può che far piacere -dichiarano soddisfatti coloro che furono della serata di cui si scrive di seguito- quanto si legge del Presidente del nostro Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ricordandone la presenza ad una serata in pizzeria a Sant’Agapito decenni addietro. A tavola eravamo circa 20 giovani molisani suoi coetanei con la Meloni, all’epoca presidente nazionale di Azione Giovani, che volentieri dalla Capitale venne in Molise su invito di un coetaneo molisano di sua conoscenza. Ragazza simpaticissima, dalle idee chiare e che stette benissimo a tavola con tutti noi. Perciò il piacere all’epoca, e l’onore oggi, pensando di essere stati in pizzeria, una sera di tanti anni addietro, con la donna politica italiana attualmente più potente e maggiormente sentita ed influente d’Europa ! Ed allora chapeau et ad majora Giorgia, donna indimenticabile !”.