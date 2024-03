Fissata la data per l’arrivo in Molise della Premier, Giorgia Meloni. Arriverà il 25 marzo, quasi sicuramente a Campobasso (bisogna ancora decidere la location), per la firma dell’accordo di coesione e sviluppo tra il Governo Centrale e la Regione. Subito dopo la firma in Molise, partenza per la Basilicata, dove apporrà la firma sotto l’analogo accordo con il presidente lucano Bardi. Giorgia Meloni arriverà in Molise con il ministro Fitto e l’accordo sarà firmato da lei e dal presidente Roberti, alla presenza dell’assessore alla Programmazione, Iorio, che ha gestito l’intensa fase di preparazione dell’accordo con Roma, che prevede investimenti nella nostra regione per quasi 450 milioni di euro di fondi per lo sviluppo e la coesione territoriale.

REDAZIONE