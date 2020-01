La città di Isernia ha risposto con grande entusiasmo alla nostra iniziativa “Giocattoli in MoVimento”. Durante le festività natalizie, in tanti sono venuti ai nostri banchetti e al nostro infopoint, sommergendoci letteralmente di giocattoli, libri e molte coperte.

A prescindere dalla conclusione dell’evento, chiunque volesse ancora donare coperte può farlo presso il nostro Infopoint, ad Isernia in via Molise 9 e provvederemo a recapitarle a chi ne ha bisogno. Alcuni giocattoli e piumoni sono stati affidati alla Comunità di Sant’Egidio di Isernia, altri giocattoli alla Associazione “Isernia solidale”, alla Caritas diocesi Isernia-Venafro e alcuni anche alla cooperativa Ares/Rigiocattolo di Campobasso, che hanno provveduto alla distribuzione a famiglie e bambini da loro individuati, le coperte sono state date all’associazione animalista Enpa, sezione provinciale di Isernia. Vogliamo ringraziare di cuore tutti i cittadini per la loro solidarietà e per aver contribuito alla raccolta. Grazie e buon anno nuovo!