Nel panorama dei settori giovanili al Cus Molise la ginnastica ritmica riveste una grande importanza. Il proficuo lavoro fatto nel tempo da Marialaura Lombardi e Ilenia Pasquale ha dato i suoi frutti. Il gruppo ha saputo cogliere indicazioni e suggerimenti per diventare grande e nel corso della nuova stagione cercherà di confermarsi ad ottimi livelli. Da quest’anno il Cus Molise ha aggiunto un ulteriore tassello al suo percorso di crescita affiliandosi alla Federazione Ginnastica d’Italia che garantisce la possibilità di partecipare ad eventi agonistici. Se le più grandi hanno già un’impostazione agonistica ben definita, le più piccole stanno crescendo sulla strada giusta. Con un grande lavoro, infatti, le due istruttrici hanno segnato la strada e sono pronte a guidare le piccole farfalle sempre più lontano. L’obiettivo di Lombardi e Pasquale è anche quello di incrementare i numeri e di accogliere quindi in gruppo chiunque avesse intenzione di provare questa nuova disciplina. La stagione sportiva 2023-24 partirà ufficialmente domani 19 settembre con lezioni previste martedì e giovedì. Saranno due i gruppi di lavoro, quello delle ‘avanzate’ sarà impegnato dalle 15 alle 16,30, il gruppo delle piccole dalle 17 alle 18. “Siamo felici di poter ripartire dopo la pausa estiva – spiegano Lombardi e Pasquale – andremo a continuare il lavoro iniziato da qualche anno. Speriamo di riuscire ad aumentare i numeri per promuovere sempre di più una disciplina che se praticata nel modo giusto aiuta nella crescita. Cercheremo di prendere parte anche a degli appuntamenti agonistici in modo da mettere ulteriormente a frutto il lavoro fatto negli allenamenti”.

s.n.