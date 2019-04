Ad annunciarlo è lo stesso Gianmarco Cimorelli con una nota stampa.

Con rammarico abbandono il coordinamento dell’associazione Radicali Molise, nata lo scorso maggio con lo scopo di occupare uno spazio politico, quello liberal-democratico, sino a quel momento privo di rappresentanza.

Per alcune ormai insormontabili differenze di metodo, sento ormai distanti le ragioni del mio impegno rispetto a quelli che attualmente muovono Radicali Italiani a livello nazionale.

Ringrazio chi, sin dallo scorso anno, si è battuto insieme a noi per far sì che in Regione alcuni temi quali il fine vita, l’immigrazione, la giustizia e le carceri, entrassero nel dibattito locale. Naturalmente l’impegno politico continuerà in altre forme.