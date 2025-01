di Redazione

“E’ ora di porre fine a una situazione assurda che lede la dignità umana e che non ha rispetto alcuno dei nostri defunti e delle loro famiglie. Il cimitero di Campobasso è stato completamente lasciato allo sbando; non è pensabile come sta avvenendo negli ultimi periodi che le salme che sono destinate per volontà dei familiari ad essere seppellite sotto terra per giorni e mesi giacciano senza potere trovare una dignitosa sepoltura. Sindaco e assessore vengano a riferire in aula perché accade ciò e soprattutto vengano a dire come hanno intenzione di risolvere il problema. Come è possibile che nel 2025 in una città come Campobasso che certo non sconta le criticità date da un numero elevato di persone come in realtà ben più grandi delle nostre il sistema si inceppi in questo modo? A ciò si aggiungano poi le condizioni vergognose nelle quali si trova la struttura di via San Giovanni oggetto spesso anche di atti di vandalismo. E’ ora di dire basta; Tutti meritano lo stesso rispetto, non possono esistere morti di serie ‘A’ e morti di serie ‘B’!