Il senatore Ulisse Di Giacomo commenta la candidatura a governatore per l’Ulivo 2.0 di Roberto Ruta.

Dopo la fine dei Giochi olimpici invernali in Corea, con la manifestazione di ieri che ha incoronato Roberto Ruta sono finiti anche i giochi politici in Molise. Ruta, non candidato alle politiche, in vista delle regionali è riuscito a mettere insieme il PD, LEU e la sinistra, cosa che è accaduta nel Lazio, ma non in Lombardia (dove infatti il centro-sinistra è praticamente fuori dalla competizione).

A questo punto deve solo aspettare che i suoi avversari nel PD, tutti candidati alle politiche, vengano spazzati via dal voto popolare e avrà il controllo del partito e della coalizione. Il PD nazionale tra 20 giorni si troverà di fronte ad una scelta: dire di no a Ruta e prepararsi ad una sconfitta certa, oppure fare pulizia nel partito e candidare Ruta alla presidenza della regione a nome di tutta la coalizione di centro-sinistra. Ma quello che è successo ieri avrà ripercussioni anche nella nostra coalizione.

Se, come penso, il centro-sinistra si ricompatterà sul nome di Ruta, nel centro-destra finiranno i giochi di chi furbescamente immaginava di trovare sponde a sinistra oppure si preparava ad organizzare con qualche disperato esule proveniente da sinistra improbabili e innaturali inciuci spacciandoli per “ grande coalizione”. Ieri, insomma, Ruta ha fatto chiarezza nel panorama politico molisano.

A questo punto è necessario che il centro-destra torni alla politica, si liberi degli strani personaggi che in questi cinque anni si sono schierati con l’infame governo regionale di centro-sinistra (e che adesso vorrebbero addirittura, e con false minacce, decidere per me, per noi, il nostro candidato alla presidenza della regione), ritrovi le ragioni per stare insieme dando il giusto valore e la meritata dimensione a chi da sempre e in particolare in questa legislatura si è battuto in prima persona contro Frattura e compagni.

I giochi sono finiti. Si torni alla politica, se non si vogliono avere brutte sorprese.