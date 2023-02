Presiederà il folto comitato il commerciante Gianni Boggia. Tra gl’intenti, organizzare anche le Feste della Madonna del Carmine del 15 e 16 luglio e della Madonna delle Grazie (1 e 2 luglio).

Chi ha tempo, non aspetti tempo. Cita un risaputo detto e a Venafro hanno pensato bene di metterlo in atto quelli del Comitato Feste Patronali del 16, 17 e 18 giugno prossimi in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria, avviandosi con buon anticipo a programmare quanto e cosa fare per il prossimo appuntamento festivo popolare di metà giugno 2023 per celebrare e festeggiare la triade che affrontò la morte per mano dei pagani pur di ribadire la fede cristiana dei venafrani nel 303 d.C., anno del martirio dei Santi Nicandro, Marciano e Daria. E’ infatti praticamente già costituito il folto Comitato Festivo 2023, che sarà presieduto da Gianni Boggia e si avvarrà di decine di persone ambosessi, di ogni età e di diversa estrazione sociale. Ne parliamo col segretario Isidoro Boggia.

“A giorni l’ufficializzazione del nuovo organismo -afferma il venafrano- che in buona parte ricalcherà il comitato precedente con talune integrazioni. Partiamo per tempo con l’organizzazione per presentare ai venafrani una grande e ricca ricorrenza patronale, giuste le attese popolari”. Qualche anticipazione ? “Stiamo contattando gl’impresari dei cantanti di musica leggera e di concerti bandistici, nonché quanti allestiscono luminarie e fuochi pirotecnici. Occorreranno tanti soldi, sentiti i prezzi ! La cosa comunque non ci scoraggia, data la notoria partecipazione economica popolare all’allestimento dei tre giorni festivi. Pensiamo tra le altre cose ad una innovativa lotteria popolare con una Suv quale primo premio ! E i venafrani certamente gradiranno … !”. Ancora altro in cantiere ? “Vorremmo organizzare sempre per il 2023 tutte le principali feste religioso/civili popolari di Venafro, ossia le citate festività patronali di metà giugno, nonché la ricorrenza in onore della Madonna del Carmine (15 e 16 luglio) e la festa in onore della Madonna delle Grazie dell’1 e 2 luglio nella chiesetta pedemontana alle spalle del Castello e su piazza Totò. Aspettiamo il pieno consenso dei parroci per procedere. La nostra volontà ! E’ tempo, abbiamo pensato, di riportare in alto tutte le maggiori ricorrenze festive popolari di Venafro e speriamo di poterci attivare. Intanto a giorni, se ci saranno i visti necessari da parte di uffici ed istituzioni preposte, partirà la vendita dei biglietti della mega lotteria del Suv !”. Venafro quindi già pronto per festeggiare i propri Santi, ribadendo la plurisecolare fede popolare!