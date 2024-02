di T.A.

ANCHE LA RETE TELEFONICA MOBILE E’ CARENTE NELLE ZONE INTERNE COLLINARI E MONTANE, IN ASSENZA DI RETE ADEGUATA

Benedetto Molise, terra bella ma difficile viverci e restarvi ! Siffatta amarissima constatazione scaturisce purtroppo ovvia a seguito di dure ma reali constatazioni. Da dove provengono tali negativi riscontri che tanto avviliscono i molisani ? Diversi gli esempi a farsi. In questo caso ci si sofferma su uso e funzionalità dei telefoni cellulari, aggeggi ricorrenti e quotidianamente utilizzati per collegarsi con tutti gli altri, evento però non sempre e non dappertutto possibile in Molise. Si, basta una collina, un’area interna della regione, una vallata dietro un’altura e il cellulare che vi ritrovate tra le mani non serve affatto, in quanto non utilizzabile. Infatti non c’è rete in diversi angoli del Molise interno e conseguentemente il pur bello, tecnologico e costoso vostro cellulare né chiama né riceve, alias è muto ed inservibile ! Ammissibile questo in pieno terzo millennio e con l’uomo arrivato sulla luna, con nazioni che pensano ad altri mondi e con la scienza medica, tecnologica ect. che continua a fare passi da gigante ? Possibile mai restare oggi “tagliati fuori” dal mondo, isolati e senza collegamenti con la rete mobile ? Senz’altro no, non è ammissibile ! Nel “povero” Molise però tanto accade sistematicamente e niente e nessuno interviene a rimediare ! Cosa occorre per porvi rimedio e garantire collegamenti telefonici mobili h 24 a tutti e ovunque in Molise ? Bisogna potenziare la rete, egregi signori preposti alla bisogna, portando i collegamenti nelle aree interne molisane e potenziando la rete soprattutto nelle zone collinare e montane dell’interno. Altrimenti tocca continuare ad ascoltare, “Qui non prende ! Inutile chiamare o attendere una telefonata, tanto non c’è rete!”, che molti molisani dell’interno o che risiedono dietro un’altura continuano quotidianamente a pronunciare rivolti a chi arriva da altre zone d’Italia e che si accinge ad usare il proprio telefonino, restando però deluso e stranito per il “silenzio assordante” del proprio cellulare, bello, tecnologicamente avanzato ma purtroppo inutilizzabile nel “povero e martoriato” Molise, terra però che ostinatamente vuole continuare a vivere ed esistere !