Il sindaco di Termoli, Francesco Roberto, pronto ad inviare un’informativa alla Procura per porre fine a questa vergognosa sceneggiata.

“Sono stato informato su cosa sta succedendo in queste ore in Molise nell’affrontare l’emergenza sanitaria. Prima avevano individuato una clinica di Salcito con sessanta posti letto prontamente disponibili per il ricovero di pazienti Covid, unico costo il personale medico.

Dopo la levata di scudi hanno optato per Larino, anche qui fornitura gratuita delle attrezzature mediche con il solo costo del personale, unico problema ricollocare i 50 pazienti presenti nella RSA di Larino oltre a verificare la coesistenza del reparto di Nefrologia.

Purtroppo mi giungono notizie che da ieri mattina non possono accettare altri ricoveri a Campobasso e così hanno deciso di ricoverare a Termoli pazienti Covid che non trovano posto al ‘Cardarelli’.

Non è dato sapere per quanto tempo durerà tale situazione, con quale personale si possa gestire una tale emergenza e con un ospedale che rischia di non garantire altre prestazioni.

Questa mattina in caso non arriveranno rassicurazioni in merito, invierò un’informativa alla Procura per porre fine a questa vergognosa sceneggiata“.