“Sono mesi che presidiamo tutte le strutture sanitarie regionali, da mesi abbiamo chiesto di cambiare rotta ma nessuno ci ha ascoltato!

Da un anno in Molise si naviga a vista, il virus non si rincorre ma si previene! Purtroppo per un “desiderata” politico ci hanno tenuto in “zona gialla” pur se la realtà epidemiologica imponeva tutt’altro!

A questo punto, in perenne rincorsa, non capendo più chi fa cosa, quando, come e perché, apprezziamo che il Gemelli abbia messo a disposizione dei posti letto e che nelle ultime ore anche Neuromed abbia fatto lo stesso con attrezzature e personale.

Dopo una gestione piuttosto confusa, non ci resta che ringraziare queste strutture, che uniscono le forze in soccorso dei malati Covid molisani, che purtroppo stanno aumentando ogni giorno di più“.