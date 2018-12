Gessica Notaro, ha incontro questa mattina, gli studenti del Liceo Cuoco-Manuppella per l’atteso incontro sul tema #NonUnaDiMeno. Un’occasione importante per affrontare un tema sensibile come quello della violenza di genere.

Un grande coinvolgimento emotivo ha caratterizzato l’evento, in cui gli studenti, sono tornati ad ascoltare la testimonianza di Gessica e ad ammirare la sua tenacia e la sua grande forza di volontà nel raccontare la sua drammatica esperienza, diventata la sua missione per evitare che altri possano vivere cosa ha passato lei. Eletta Miss Romagna nel 2007, istruttrice di animali acquatici presso il delfinario di Rimini, Gessica Notaro fu sfregiata dal suo ex compagno Edson Tavares, il 10 gennaio del 2017.

Gessica ha raccontato la sua storia fatta di violenze psicologiche che si sono trasformate in vero e proprio stalking, fino all’orribile gesto finale. “Se qualcuno commette su di voi una violenza, parlatene con gli amici, con i genitori, con gli insegnanti, ma parlatene, perché non è chi subisce la violenza la persona che si deve vergognare “ ha detto Gessica.

Inaugurata anche la panchina rossa dedicata al ricordo di Stefania Cancelliere, uccisa dal marito. L’iniziativa rientra in un percorso avviato con l’adesione degli studenti alla mobilitazione internazionale del 25 Novembre scorso, Giornata Mondiale che ricorda le vittime di un amore malato.