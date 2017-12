Con apposita deliberazione dello scorso 28 dicembre, la giunta comunale di Isernia ha approvato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione, il miglioramento sismico, l’adeguamento igienico funzionale e la concessione inerente il servizio di gestione della piscina comunale in località le Piane, da porre a base di gara con la formula della finanza di progetto, per un importo complessivo pari ad € 1.194.759,84.

Come si ricorderà, nello scorso mese di luglio, era stato pubblicato il bando per analogo affidamento con la formula del project financing, ma la gara andò deserta.

«Abbiamo ritenuto opportuno – ha spiegato l’assessore comunale allo sport Antonella Matticoli – apportare modifiche e integrazioni al precedente bando, per rendere più appetibile agli operatori economici le condizioni di concessione. Pertanto, sono stati rimodulati alcuni elaborati del progetto, senza alterare il contenuto tecnico dello stesso né tantomeno l’importo economico complessivo. È il caso di ricordare che il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefìci per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare».

A giorni sarà pubblicato il relativo bando, contenente le prescrizioni di partecipazione e la scadenza.