di Redazione

Fondazione Mondo Digitale, ente del terzo settore che da oltre 20 anni lavora per una società democratica della conoscenza coniugando innovazione, istruzione e inclusione, segnala l’incontro formativo gratuito “GenerIAmo: come creare contenuti innovativi per il proprio business” rivolto a piccole e medie imprese, professionisti e studenti che vogliono scoprire come l’Intelligenza Artificiale può aiutarle a comunicare in maniera efficace e a migliorare la propria presenza sui canali online.

Nel corso dell’incontro verrà illustrato come usare l’Intelligenza Artificiale per l’acquisizione dei dati e come creare e gestire contenuti per attivare una campagna promozionale sui social network. Saranno inoltre presentate alcune storie di successo di realtà imprenditoriali locali che hanno utilizzato il digitale per potenziare il proprio business. L’evento si terrà il 27 giugno alle ore 14:30 presso l’Università degli Studi del Molise, Sede di Pesche (IS) – Loc. Fonte Lappone, all’interno dell’Aula Magna “Galileo Galilei”.

E’ possibile iscriversi all’evento al seguente link: https://generIAmo.eventbrite.it.

L’incontro formativo si tiene esclusivamente in presenza. I partecipanti che lo richiedono, riceveranno un attestato di partecipazione.