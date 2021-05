RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Al Gemelli Point di Termoli un trattamento innovativo che utilizza un laser di ultimissima generazione.

La comparsa di capillari evidenti sulle gambe rappresenta un grosso problema non solo estetico, soprattutto per le donne, perché questo disturbo spesso è associato all’insufficienza venosa cronica e quindi alla classica sintomatologia delle ‘gambe pesanti’. Fondamentale è quindi non sottovalutare la situazione e affidarsi al consulto dello specialista sin dai primi sintomi.

La buona notizia è che oggi contro capillari evidenti e vene varicose sono disponibili trattamenti sempre meno invasivi che curano i vasi, eliminando il problema.

Da pochi mesi è possibile eseguire una nuova procedura che utilizza un laser di ultimissima generazione; questo dispositivo può essere efficacemente impiegato per il trattamento di lesioni cutanee ed inestetismi grazie all’elevata tecnologia che mette a disposizione numerosi manipoli intercambiabili e al software dinamico che permette di selezionare tra diversi campi di applicazione. Il tutto avviene in una seduta ambulatoriale di pochi minuti senza nessuna controindicazione o particolare preparazione.

Al Gemelli Point di Termoli venerdì 21 maggio 2021 il dottor Pietro Modugno, Responsabile dell’UO Chirurgia Vascolare, eseguirà i primi trattamenti per la rimozione dei capillari delle gambe.