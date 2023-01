Il termine ultimo per le iscrizioni è il 17 gennaio 2023 per iscrizioni clicca qui

Campobasso, 13 gennaio 2023. È ancora possibile iscriversi per partecipare al corso per “Addetto gestione eventi e rapporti con il pubblico in un’azienda sanitaria”, un percorso di formazione gratuito con stage retribuito, promosso dall’Ente Scuola e Lavoro di Termoli in collaborazione con il Gemelli Molise.

Questa figura professionale, sempre più richiesta dalle aziende del settore, si occuperà di comunicazione, pubbliche relazioni e organizzazione eventi e sarà di supporto agli uffici amministrativi e direzionali per la corretta gestione delle pubbliche relazioni.

Il corso prevede un periodo di formazione in aula e un’attività di stage che si svolgerà presso il Gemelli Molise nell’area pubbliche relazioni e comunicazione dell’ospedale.

Durante le 480 ore di stage, i corsisti percepiranno un’indennità di frequenza di 4 euro per ora di frequenza. Al termine del percorso formativo, l’azienda potrà attivare ulteriori tirocini formativi per coloro che avranno superato il corso con esito positivo.

Le iscrizioni terminano il 17 gennaio alle ore 13:00, per partecipare visita il sito: https://www.scuolaelavoro.info/corsi/addetto-gestione-eventi/ oppure clicca qui.