Nelle ultime ore abbiamo registrato tre importanti dichiarazioni sulla vendita della Spa Gemelli Molise , dichiarazioni che anzicché chiarire la vicenda hanno creato ulteriori dubbi.

La prima riguarda proprio la nota diffusa dal Cda del Policlinico Agostino Gemelli con la quale i vertici romani hanno ammesso di aver ceduto il 90% delle quote a un fondo azionario svizzero.

Dunque la San. Stefar Molise, della quale lo stesso fondo risulta essere socio di maggioranza con il 54 % delle quote attraverso una serie di “scatole cinesi”, nulla c’entra con l’acquisto della ex Cattolica.

Il Cda del Policlinico Gemelli però nulla dice sulla reale proprietà del fondo stesso, sulla natura degli investitori e sulla provenienza del capitale investito.

In base a ricerche fatte in rete il fondo Capital AG ha la sede legale in Svizzera ma la sede fiscale risulta essere in un piccolo Stato europeo che ha tutte le caratteristiche di un “paradiso fiscale”.

Nei prossimi giorni approfondimento questa circostanza e forniremo ai nostri lettori informazioni dettagliate.

La seconda dichiarazione l’ha diffusa il vescovo di Campobasso – Bojano Giancarlo Bregantini smentendo ogni suo coinvolgimento nella scelta del fondo Svizzero e dicendosi amareggiato per la vendita poiché non è stato preso in considerazione l’appello dei vescovi molisani raccolto anche da papa Francesco.

Prendiamo atto della dichiarazione di Giancarlo Bregantini ma le informazioni in nostro possesso circa il coinvolgimento dell’alto prelato dimostrano esattamente il contrario.

La terza dichiarazione l’ha fatta filtrare il sedicente amministratore del fondo Svizzero attraverso una agenzia di comunicazione abruzzese la quale ha specificato di curare l’immagine di Stefano Petracca.

In questa nota si afferma, tra l’altro, che l’amministratore del fondo avrebbe origini pugliesi con forti rapporti con il Molise per via della moglie originaria di questa terra.

In realtà Stefano Petracca è nato in Svizzera da antenati originari della Puglia.

Cercheremo presto di capire quali sono i reali interessi di Stefano Petracca e chi si nasconde dietro la sua persona .

Così come, sempre nei prossimi giorni, cercheremo di fare chiarezza su tutti i misteri che avvolgono l’intera vicenda collegata alla vendita della Spa Gemelli Molise e non escludo risvolti eclatanti.