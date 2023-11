Selezionati Zara di Termoli, unica con con due Torte; Di Rienzo a Isernia, Gerri ad Agnone e Caffè Pantheon a Larino conquistano invece la prima Torta

TERMOLI. Pasticcieri e pasticcerie d’Italia, nel 2024 Gambero Rosso sceglie quattro insegne molisane tra le 650 in tutta Italia. La pasticceria ‘Zara’ di Termoli ha ottenuto il riconoscimento ‘Due Torte’, per il secondo anno consecutivo. La ‘classifica’ realizzata in collaborazione con Club Kavè – Il Club dell’Espresso Italiano nella 13esima edizione della Guida.

In Molise nessuna eccellenza arriva a meritare il punteggio pieno delle Tre Torte ma su tutte si distingue la Pasticceria Gelateria Zara di Termoli che si posiziona vicino con le Due Torte. “Solida insegna cittadina – scrive Gambero Rosso – dalla produzione dolciaria che affonda le radici nella tradizione molisana ma che spazia anche nel repertorio più moderno”.

Sono altre 3 le insegne incluse nella Guida che hanno meritato Una Torta: Gerri ad Agnone, “dove tradizione e innovazione danno vita a creazioni uniche”; Di Rienzo ad Isernia, “dove la famiglia Di Rienzo, da oltre cinquant’anni, è dedita all’arte bianca, studiando, innovando e tenendo vive le tradizioni locali per comporre un’offerta genuina e completa”. Caffè Pantheon a Larino, “dove Antonietta Gentile, capace pasticcera di questa insegna di lungo corso, trae ispirazione dalla tradizione molisana assicurando ottime specialità”.

La corona italiana resta a Iginio Massari, “genio indiscusso e riferimento della pasticceria italiana in tutto il mondo, sempre attuale e capace di dettare mode e tendenze, cui vanno le Tre Torte d’Oro. Pasticceria Veneto, a Brescia, è la migliore in Italia da mezzo secolo. 31 sono le eccellenze che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte; e 5 sono i premi speciali assegnati”.