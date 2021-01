di Domenico Pio Abiuso

Trasferita la sede scolastica dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado di Gambatesa; per permettere l’avvio dell’adeguamento sismico dell’immobile scolastico. La residenza formativa verrà dislocata al Centro Sociale parrocchiale “Madonna della Vittoria” di via XXIV maggio.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Vescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano, Giancarlo Maria Bregantini e i parroci don Mauro Geremia, don Giuseppe Nuzzi e don Stefano Fracassi per averla coadiuvata ad individuare una collocazione adatta in cui gli scolari possano continuare a svolgere l’attività didattica; definendolo un gesto di generosità nel quale si denota la capacità della comunità gambatesana di saper affrontare e superare le difficoltà in questo tempo di pandemia da Covid-19.