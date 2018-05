di Domenico Pio Abiuso (www.gambatesablog.info)

Per il primo appuntamento del cartellone d’iniziative “Culture Gambatesa Primavera 2018″, si parte domeica 20 maggio con l’evento “Spring Party” promosso dall’associazione “Rut e Noemi” in collaborazione con il Comune di Gambatesa.

Il programma della manifestazione per bambini, avrà inizio alle 10.00, con l’accoglienza dei bimbi e la piantumazione dei fiori nelle fioriere costruite con gli pneumatici abbandonati. In seguito, la festa continuerà alle 16.30 con la medenda e giochi per i piccoli protagonisti di questa giornata all’insegna della spensieratezza.