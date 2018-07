Per il terzo anno consecutivo il gruppo di volontariato, “Rut e Noemi” in collaborazione con “La Cantinella Vagabonda – Molise street food”, programma, per mercoledì 8 agosto dalle 16.30 alle 24.00 in viale Vittorio Veneto, l’evento, dedicato ai bimbi “Oltre i colori”.

Ad allietare il pomeriggio di festa e a far divertire i piccoli amici, ci saranno variegati giochi, una sorta di reportage fotografico per immortalare i momenti più belli e significativi della manifestazione, gadgets e tanta buona musica.

Il momento clou della circostanza festante (che coinvolge anche i grandi), sarà il lancio di polvere colorata (farina per uso alimentare).

Insomma, “Oltre i colori 2018” si preannuncia un’edizione ancora più partecipata delle altre degli scorsi anni, visto che ha riscosso molto apprezzamento da parte dei genitori dei bambini coinvolti.

Un ringraziamento particolare, va a tutti i componenti dell’aggregazione associativa che si impegnano per la riuscita di tutti gli appuntamenti, da loro organizzati.