L’amministrazione Comunale di Gambatesa, nel bilancio comunale 2018, ha stanziato una somma pari a 10.000 euro in favore di chi vuole trasferire la residenza a Gambatesa ed iscrivere i figli a scuola. Gli amministratori, contano di concedere dei bonus mensili per tre anni consecutivi, rifinanziando annualmente il programma, con modalità e importi ancora da definire in un apposito regolamento. Con questo progetto, si punta a contrastare il fenomeno dello spopolamento, sempre più dilagante nei paesi interni della nostra regione. A segnalare la notizia è il sito http://www.gambatesablog.info