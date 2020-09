di Domenico Pio Abiuso

Il sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese, con ordinanza n 9750 del 12 settembre decreta l’interruzione delle attività scolari fino al 22 settembre. La ripresa delle lezioni era inizialmente prevista per il 14 dello stesso mese.

La suddetta decisione, è stata adottata perchè nel centro fortorino sono stati individuati alcuni casi di persone positive al Coronavirus. In queste ore sono in corso accertamenti da parte delle Istituzioni preposte per ricostruire la catena di contatti avuta dai soggetti che hanno contratto il Covid-19.