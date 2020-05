di Domenico Pio Abiuso

Il Sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese, con ordinanza n• 15 del 28 maggio, dispone la riapertura del mercato settimanale del venerdì mattina in Piazza Riccardo e Viale Vittorio Veneto da venerdì 29 maggio c.a. dalle ore 09:00 alle ore 13:00, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

– i venditori saranno collocati a posteggi intervallati o comunque assicurando la distanza tra i singoli banchi di vendita di almeno mt. 2;

– accesso agli utenti consentito esclusivamente da Viale Vittorio Veneto ed uscita esclusivamente da Piazza Riccardo, con percorso obbligatorio di transito;

– accesso agli operatori con l’ausilio della Polizia Locale e di altro personale all’uopo predisposto, con posizionamento a partire dall’ingresso di Viale Veneto;

– osservanza per gli utenti e gli operatori delle misure di sicurezza, come dettate dalle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria e, nello specifico, dall’allegato 4 “Misure igienico – sanitarie” e dall’allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali” del D.P.C.M. 26.04.2020;

– divieto di assembramenti, obbligo per gli utenti di permanere nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei beni, divieto di toccare la merce esposta e distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

– obbligo per gli esercenti di indossare mascherine e guanti protettivi e di servire un solo cliente per volta;

– obbligo per gli esercenti di mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni disinfettanti o idroalcoliche per il lavaggio delle mani e guanti monouso;

– obbligo nell’area mercatale ed in prossimità del varco di accesso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

Inoltre, è vietata la vendita in forma itinerante durante lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, per l’intera giornata, con conseguente revoca dell’ ordinanza n. 6 del 2.03.2020 che rimane confermata quanto alle altre disposizioni.