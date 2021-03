Una comunità, quella di Gambatesa, sotto choc e attonita per la prematura scomparsa di un giovane di 35 anni del posto avvenuta ieri sera nel reparto di terapia intensiva dell’ ospedale “Cardarelli” di Campobasso a causa del Covid.

La notizia è stata divulgata dalla pagina Facebook ufficiale del Comune, dove amici e conoscenti hanno fatto sentire la loro vicinanza alla famiglia del ragazzo in questo tragico momento.

Nel post dell’Ente si legge: “È appena giunta la notizia del decesso del nostro concittadino Daniele Gallo, giovane vita recisa dal covid. Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo alla famiglia Gallo. È un giorno molto triste per la comunità di Gambatesa che piange una delle vittime più giovani del covid”.