di Domenico Pio Abiuso

Anche per quest’anno 2018, sono aperte le iscrizioni al Festival della canzone dialettale molisana giunto alla sua 29° edizione, che si terrà dall’11 al 13 agosto a Gambatesa.

La Pro Loco anche per questa ripetizione, dispone come premi 5.000 euro, da suddividere tra i primi tre classificati: 1° classificato 2.500 euro, 2° classificato 1.500 euro e 3° classificato 1000 euro, che verranno attribuiti da un collegio giudicante composto da nomi di elevato spessore musicale.

Si ricorda che in allegato alla domanda di partecipazione, scaricabile dal sito della Pro Loco (http://www.prolocogambatesa.org), che dovrà pervenire entro le 12:00 del 14 luglio, si deve allegare il testo del brano, la trascrizione in italiano, la partitura musicale e una copia della canzone in alta qualità per poter permettere la miglior diffusione nei giorni della manifestazione canora, che dovrà pervenire entro e non oltre le 12:00 del 28 luglio.

Si rammenda altresì, che nei giorni successivi all’arrivo delle immatricolazioni, ci sarà la selezione dei brani che parteciperanno alla fase finale.