di Domenico Pio Abiuso

Il comitato della festività del Santo Patrono di Gambatesa, ha stabilito il calendario degli eventi per l’anno 2018.

Quest’anno si prevedono tre giorni di festa: 22, 23 e 24 agosto.

22 agosto, Piazza Municipio:

ore 20.00: proiezione film di animazione per bambini

ore 21.30: proiezione film Commedia all’italiana.

23 agosto:

ore 20.00, Piazza Vittorio Emanuele: sagra della pasta e fagioli;

ore 23.00, villa comunale: “Silent Disco party”.

24 agosto (programma religioso):

ore 8.30: Santa Messa;

ore 11.00: Solenne Celebrazione Eucaristica;

ore 11.45: processione per le vie cittadine.

24 agosto (programma civile):

ore 8.30: girobanda del complesso bandistico “Lorenz Band” per le strade del paese;

ore 17.00, Piazza Vittorio Emanuele: “Arte in strada”;

ore 19.00, villa comunale: aperitivo in musica;

ore 20.30, villa comunale: “Arte in strada”.