di Domenico Pio Abiuso

Puntualmente la comunità di Gambatesa, domenica 29 luglio, è tornata a rivivere la festività della Madonna delle Traglie, particolarmente sentita dal popolo gambatesano, molto devoto alla SS Madonna della Vittoria. La giornata è cominciata ben presto, alle 7.00, con la Messa nella Cappella dedicata alla Regina di Gambatesa.

Terminata la celebrazione religiosa, alle 7.30 circa, la statua della SS Madre della Vittoria è stata portata in processione verso il paese, lungo il tradizionale sentiero di campagna, per stazionare al suo arrivo a Gambatesa in località ponte “Quadresquadre”.

Alle 10.00 dal suddetto posto, il corteo processionale, ha raggiunto piazza Riccardo, dove è avvenuta la benedizione del grano, per poi continuare il suo percorso alla volta della Chiesa Madre, dove, alle 11.15, è stata officiata la Solenne Celebrazione Eucaristica.

Alle 15.30 in piazza Riccardo, ad opera dell’organizzazione parrocchiale e di volontari, è avvenuta la trebbiatura del “grano delle Traglie”, che poi sarà venduto e il ricavato sarà donato al comitato della festa.

L’ultima domenica di settembre, la statua della Mamma Celeste sarà riportata al Santuario che porta il suo nome.