Una domenica speciale, ricca di sorrisi, musica, giochi, abbracci e amore per tutti. Un grazie particolare per chi ha partecipato e collaborato con noi e aver reso “la festa della primavera” MERAVIGLIOSA…

La miglior risposta a chi inquina e abbandona i rifiuti sul nostro territorio arriva dai bambini, che attraverso i laboratori creativi e di arteterapia, hanno colorato gli pneumatici abbandonati, creando dei bellissimi decori e dando un tocco di colore e creatività al parco giochi.

Un ringraziamento speciale, va al Sindaco Carmelina Genovese per la sua presenza e disponibilità, e all’Amministrazione Comunale che ci ha permesso di poter organizzare quest‘evento e ha dato pieno supporto all’associazione.

Ringraziamo, altresí, l’Associazione “LA VITTORIA” per aver partecipato e fatto divertire noi tutti con il loro Pony.

La nostra riconoscenza, va ai genitori e bambini per aver partecipato ad un altro nostro evento e soprattutto alle persone che sono venute personalmente a farci i complimenti per l’organizzazione e quelle che in altri modi e altre forme hanno espresso il loro apprezzamento per la buona riuscita.

Al momento stiamo lavorando sul possibile, ma in futuro ci specializzeremo sull’impossibile! Grazie da tutti i volontari dell’associazione Rut e Noemi!