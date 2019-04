Gambatesa si conferma il paese dei camperisti e si candida a diventare un importante hub regionale per il turismo itinerante. Saranno circa cinquanta gli equipaggi, per oltre cento camperisti, che giungeranno in paese il 6 aprile per l’inaugurazione della rinnovata area di sosta attrezzata, realizzata in Via del Lavatoio. proprio a ridosso del centro storico.

Uno spazio a supporto del turismo itinerante che oggi si mostra più bello e funzionale, idoneo ad accogliere, durante l’intero arco dell’anno, gli appassionati del turismo en plein air e creare un virtuoso flusso turistico con positive ricadute economiche. La sistemazione dell’opera permetterà ai camperisti che arriveranno a Gambatesa di approvvigionare i loro veicoli di acqua ed energia elettrica, di effettuare gli scarichi e, allo stesso tempo, di visitare le bellezze del borgo e fare spesa nelle attività commerciali locali.

L’obiettivo è quello di generare un movimento turistico capace di contribuire alla rivitalizzazione economica del paese in un’ottica di sviluppo complessivo dell’area del Fortore. Inoltre, per favorire l’afflusso di camperisti di passaggio sulla direttrice Campobasso-Foggia, il Comune ha provveduto ad installare una folta segnaletica diretta ad incentivare la sosta degli equipaggi e l’utilizzo dei servizi.

“Gambatesa en plein air” è un evento curato dall’Ass. Culturale “I maitunat’”, dalla locale “Pro-Loco” e dal Club Campeggio Molise, in sinergia con il Comune di Gambatesa. La manifestazione corona dieci anni di positive esperienze che le predette associazioni hanno maturato in due lustri grazie all’ormai famoso “Raduno delle Maitunat” che ha consentito a migliaia di turisti provenienti da fuori regione di visitare il Molise. Gli ospiti si tratterranno in paese per l’intero week-end: per l’occasione sono previste visite al Castello di Capua, degustazioni eno-gastronomiche, musica e le immancabili maitunate.

Presente anche una delegazione dell’Unione Club Amici che consegnerà nelle mani del Sindaco di Gambatesa l’insegna “Comune amico del Turismo itinerante” di cui il Comune potrà fregiarsi nella propria segnaletica. Il programma della manifestazione è apparso su importanti riviste di settore a tiratura nazionale e rappresenta un punto di partenza per lo sviluppo di una progettualità duratura nell’ambito del turismo itinerante che il Comune di Gambatesa intende portare avanti nel prossimo futuro.

A tal proposito l’auspicio è che la Regione Molise si faccia promotrice verso i Comuni di apposite misure finalizzate a realizzare aree sosta attrezzate in modo da formare una rete di servizi di qualità a supporto del turismo itinerante.