di Domenico Pio Abiuso

Nel pomeriggio di oggi, il Sindaco di Gambatesa Carmelina Genovese, ha emanato un comunicato sul momento molto difficile che sta vivendo il borgo, il Molise, l’Italia e il mondo intero per l’imperversare della seconda ondata dell’epidemia da Covid-19, che riporto di seguito.

“Facendo seguito all’ultimo comunicato, dal quale poteva evincersi una certa preoccupazione in merito alla situazione dei contagi e alla loro gestione, sento di potere tranquillizzare la cittadinanza. La situazione è sotto controllo. I medici, sia di base che del Dipartimento di Igiene e Salute, stanno lavorando in modo instancabile, con professionalità e competenza.

In particolare, si sono create le condizioni per un lavoro di squadra, basato sul confronto e lo scambio di informazioni, necessario per monitorare i contagi ed avviare le procedure necessarie per garantire assistenza ai soggetti contagiati e in particolar modo ai sintomatici.

Tuttavia, non si può nascondere che il virus sta circolando e che il numero dei contagi sta aumentando sensibilmente. Ed allora, il suggerimento che mi sento di dare in questa particolare congiuntura è quello di agire con senso di responsabilità, adottando, al di là dei precetti contenuti nei vari DPCM e nelle diverse ordinanze, comportamenti confacenti all’esigenza di evitare quanto più possibile i contatti sociali.

Mi rincresce fare questo tipo di esternazione, ma credo che l’unico modo che abbiamo per arginare la diffusione del virus è quello di limitare la mobilità e i contatti, riducendoli a quelli indispensabili. Confido nella nostra capacità di reagire con forza alla emergenza che ci occupa, facendo piccoli sacrifici, utili a combattere questo terribile nemico invisibile”.