di Domenico Pio Abiuso

Il Sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese, con apposito Decreto n• 10 del 5 maggio u.s. dispone:

– la temporanea chiusura del mercato settimanale del venerdì in Piazza Riccardo e Viale Vittorio Veneto;

– la sospensione della vendita di generi alimentari da parte degli ambulanti che non abbiano la residenza o il domicilio nel Comune di Gambatesa, fatta eccezione per la vendita prodotti ittici freschi e di prodotti agricoli (semi, piante e fertilizzanti), il cui commercio in forma itinerante potrà essere svolto anche da parte degli ambulanti provenienti da altri comuni e/o regioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

– l’ambulante dovrà adottare misure idonee a garantire che tra il banco e/o mezzo adibito alla vendita e l’acquirente vi sia la distanza di almeno un metro;

– i beni alimentari potranno essere maneggiati esclusivamente dal venditore;

– l’ambulante dovrà munirsi dei dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti) e garantire che gli avventori

mantengano la distanza interpersonale di almeno un metro, senza creare alcuna forma di assembramento.

– di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.gambatesa.cb.it;

– di incaricare il Servizio di Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;

– che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Campobasso, al Servizio Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Gambatesa;

Con la presente è da intendersi superata e comunque espressamente revocata la precedente ordinanza n. 9 del 4.5.2020.