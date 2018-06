di Domenico Pio Abiuso

Anche per l’anno 2018, si è rinnovata la tradizionale infiorata, curata dall’associazione Arcobaleno, che da oltre 25 anni abbellisce Viale Vittorio Veneto in occasione della festività del Corpus Domini e rende omaggio al Santissimo Sacramento.

Per questa festa, inoltre, vengono realizzati degli altarini in alcune zone del paese, composti da un tavolinetto con sopra una tovaglia e immagini sacre, adoernati da piante e fiori. Dalle 6.30 del mattino, i gruppi di persone impegnati nella realizzazione dei tappeti floreali, si sono messi all’opera nella composizione degli stessi, terminando le operazioni intorno le 12,45.

Dopo la Liturgia Eucaristica delle 18.30, il Corpo di Gesù, è sfilato in processione lungo le strade del paese ed il parroco ad ogni altarino si è raccolto in preghiera. Dopo il rientro del corteo processionale in Chiesa, i quadri floreali, sono rimasti in esposizione fino alle ore 23.00.