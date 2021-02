di Domenico Pio Abiuso

Il Comune di Gambatesa, lo scorso 12 febbraio, è stato premiato all’edizione numero 3 di EcoForum per aver raggiunto il 65% di differenziazione della nettezza urbana. L’evento, organizzato da Legambiente in collaborazione con l’Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio del Molise, Partner Enterprise Europe Network e l’Università degli Studi del Molise, punta ad educare ed informare l’opinione pubblica su tematiche ambientali ed in particolare sulla raccolta differenziata.