di Domenico Pio Abiuso

Novità in vista per le scuole elementari e medie di via Nazionale Sannitica di Gambatesa.

Con un finanziamento regionale pari a 1.922.707,24 euro e con un cofinanziamento del massimo ente politico-amministrativo cittadino di € 36.573,24, per un totale di 1.959.280,48 euro, si procederà al miglioramento sismico dello stabile per garantire una maggiore sicurezza agli alunni, ai docenti e al personale amministrativo.

Inoltre l’edificio scolastico, diverrà sede del C.O.C. di Protezione civile – Centro Operativo Comunale, attivato dal Sindaco per il coordinamento del soccorso e dell’assistenza ai cittadini.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione municipale per quest’altro obiettivo raggiunto nei cinque anni di mandato elettorale, che si avvia a conclusione.