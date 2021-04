Ci sono tutti gli elementi e tutte le condizioni che un altro anno di cigs è alla nostra portata. Credo che difronte a noi oggi si deve aprire una grande sfida! O crediamo che in questo Molise ci possa essere una prospettiva di lavoro o perdiamo la possibilità di creare futuro a questo territorio. Nessuno avrebbe scommesso che nel 2021 ancora avremmo avuto la possibilità di stare in piedi con la schiena dritta. Non abbiamo fatto sconti a nessuno. Abbiamo lavorato a testa bassa senza rassegnarci, mai. Ci siamo scontrati a tutti i livelli, abbiamo tessuto alleanze con chi ha creduto in noi e nel nostro progetto, senza badare a colori politici e simpatie varie. Con il sindacato e con chi ci sta, dobbiamo mettere in campo le intelligenze per arrivare a creare quelle condizioni che abbiamo sempre detto, cioè il lavoro. A nostro avviso è solo una questione di volontà, se c’è la volontà non siamo secondi a nessuno. Il settore avicolo nel Molise è una realtà! Dobbiamo solo scommetterci e questo dipende solo da noi perché è alla nostra portata. Dobbiamo crederci perché il nostro lavoro non vada disperso.

MAURO LATESSA – RSU GAM