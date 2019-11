Con decreto ministeriale 28 novembre 2019, notificato in giornata odierna all’Amministrazione regionale e all’azienda, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha formalizzato la concessione di un ulteriore periodo annuale di cassa integrazione straordinaria in favore dei dipendenti della società GAM Srl, decorrente dallo scorso 5 novembre 2019 e fino al prossimo 4 novembre 2020.

«La positiva conclusione della procedura – dichiara il presidente Toma – nel registrare la piena soddisfazione per l’avvenuto sostegno al reddito di 220 famiglie di lavoratori, consente di sviluppare, con rinnovata determinazione, tutte le azioni già avviate da questo Esecutivo regionale per il salvataggio dei livelli occupazionali e per il rilancio della filiera avicola, in un territorio particolarmente vocato allo sviluppo di tali attività imprenditoriali».