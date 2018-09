Riceviamo e pubblichiamo

Le scriventi OO.SS. sollecitano la richiesta di incontro inviata in data 10 settembre 2018 e reiterata in occasione della riunione tenutasi con i capi gruppo. E’ necessario attivare le procedure che consentano l’ottenimento della proroga della CIGS. Siamo fortemente preoccupati, il tempo passa e la scadenza dell’ammortizzatore si avvicina, tutto questo sta destando grande apprensione tra i lavoratori. In assenza di un celere risconto alla presente, attiveremo ogni forma di tutela e protesta per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

FAI – CISL Abruzzo Molise

FLAI – CGIL MOLISE

UILA – UIL MOLISE