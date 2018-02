“I vertici di Amadori ribadiscono gli impegni assunti con l’acquisto del complesso ex Gam e il suo inserimento nell’ambito della filiera integrata Amadori, per dare nuovo corso all’area produttiva di Bojano e creare una nuova filiera dedicata al pollo di alta qualità in Molise.

Con una nota ufficiale l’azienda fa il punto della situazione e conferma l’inizio del piano di rilancio della filiera avicola in regione. Un investimento complessivo di oltre 45 milioni di euro che riguarda l’acquisizione e la riqualificazione dell’incubatoio, dello stabilimento di trasformazione e degli allevamenti, che saranno inclusi nell’ambito della filiera integrata Amadori, diventando parte di una grande famiglia formata da oltre 800 allevamenti su tutto il territorio nazionale.

Proprio nei giorni scorsi i vertici di Amadori si sono recati nel complesso dove sono iniziate le opere di ristrutturazione dell’incubatoio. Il cantiere resterà attivo per alcuni mesi – fa sapere l’azienda -, per rendere il nuovo incubatoio operativo entro fine anno. La visita al cantiere anticipa il nuovo confronto con le parti sociali, in programma martedì prossimo, 13 febbraio, a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Durante la visita a Bojano è stato inoltre ribadito come gli interventi stiano procedendo secondo i piani, “in un percorso di dialogo aperto col territorio e in stretta collaborazione con l’Amministrazione regionale del Molise”.