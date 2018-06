Riceviamo e pubblichiamo

FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL con la presente sollecitano le richieste di incontro inviate in data 15 maggio, per affrontare ed entrare nel merito delle vertenze che coinvolgono i lavoratori dell’ex Zuccherificio del Molise e i lavoratori della GAM.

Il 21 maggio, in occasione della prima riunione del Consiglio Regionale, i lavoratori dell’ex Zuccherificio sono stati rassicurati che presto ci sarebbe stato un incontro per prendere in esame le loro problematicità.

Nel presidio di quella mattina, c’erano anche tanti lavoratori della GAM che vivono nell’incertezza di capire quale sarà il loro futuro, questi lavoratori hanno approvato in un’assemblea tenutasi a Bojano il 25 maggio un documento che è stato approvato all’unanimità e che sottoponiamo alla sua attenzione allegandolo alla presente.

Visto il clima di incertezza e preoccupazione che vivono quotidianamente questi lavoratori ci aspettiamo in tempi rapidi un riscontro alla presente in assenza del quale, ci riserviamo di mettere in atto tutte le azioni per la difesa dei diritti dei lavoratori.