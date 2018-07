L’annuncio è del portavoce M5s alla Camera dei Deputati, Antonio Federico, in merito agli ammortizzatori sociali ai lavoratori della Gam.

“Il 14 giugno scorso la Camera dei Deputati ha votato la proroga degli ammortizzatori sociali per le aziende nelle Aree di crisi complessa tra cui quella delle zone industriali di Isernia, Venafro, Campochiaro e Bojano.

Il provvedimento è fondamentale per tanti lavoratori della Gam per i quali il 4 novembre sarebbe scaduta la cassa integrazione straordinaria. La misura varata dal Governo ha poi prorogato la cigs di un anno.

Nei giorni scorsi, tuttavia, c’è stata una richiesta di chiarimenti sulla reale copertura dell’ammortizzatore sociale. Insomma, la proroga vale solo per il 2018 oppure arriva fino al 2019? Per fugare ogni dubbio ho contattato le strutture di Ministero dello Sviluppo economico e Ministero del Lavoro e ho avuto conferma che la cigs per gli ex dipendenti Gam arriverà fino a novembre 2019.

Una buona notizia per tante famiglie in difficoltà anche perché il gruppo che ha rilevato lo stabilimento, Amadori, sta già facendo investimenti per ricollocare il personale e avrà bisogno di oltre un anno di tempo per completare le procedure.

Ora, però, la palla passa alla Regione che deve portare avanti gli adempimenti di propria competenza”.