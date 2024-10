di Redazione

Se fosse dipeso dai vertici della Provincia di Isernia, dal Presidente Daniele Saia e dal delegato alla Viabilità Manolo Sacco, tandem politico dalle larghissime intese, i semafori installati nei pressi della galleria Serre sarebbero rimasti fino a febbraio, termine previsto per la conclusione dei lavori. Non una parola, né un sollecito, se non per proporre la soluzione più penalizzante. Nei giorni scorsi, sono stato io a scrivere al nuovo Prefetto di Isernia, rivolgendomi a lui e ai vertici di A nas e della Provincia per chiedere la convocazione di un tavolo di confronto. Nella nota, ho segnalato le gravi criticità, soprattutto per i pendolari e per i mezzi di soccorso. Ieri non sono stato invitato al tavolo, altrimenti avrei richiesto un protocollo chiaro e preciso per le patologie tempo-dipendenti e per le modalità operative dei mezzi di soccorso.