Si è tenuta questa mattina, mercoledì 28 febbraio, nella Sala Raucci del Comune di Isernia, la conferenza stampa del nuovo gruppo consiliare “Isernia Migliore”. Erano presenti i Consiglieri comunali Andrea Galasso, Roberto Di Baggio e Roberto Di Pasquale.

Il Consigliere comunale Andrea Galasso ha detto che “Isernia Migliore” sposerà tutti i progetti per migliorare la città di Isernia e che il gruppo condivide un progetto politico ben preciso.

“Isernia Migliore nasce sulle basi del rilancio dell’azione amministrativa che purtroppo oggi sta mettendo in ginocchio la città di Isernia. Le problematiche delle città sono tante, ma non si adottano soluzioni per risolverle come si dovrebbe. In modo particolare mi riferisco alla gestione della piscina comunale che non è stata nemmeno inserita nei bandi regionali, attraverso i quali, si sarebbe potuto prendere un finanziamento per la riqualificazione anche con un progetto di finanza. Oppure potremmo parlare di gas, laddove si stabilisce di portare il metanodotto nelle periferie, ma manca il metanodotto per il campo sportivo. Il Comune utilizza risorse in malo modo invece di utilizzare il metanodotto per il Comune. Colleghiamo prima gli impianti comunali e favoriamo l’utilizzo delle strutture comunali.

Il nostro è un gruppo trasversale, noi veniamo da tre gruppi diversi e negli anni abbiamo dimostrato di avere un peso specifico. In questo momento l’unione fa la forza per cui sarebbe giusto e opportuno rilanciare l’azione amministrativa per tutti quelli che sono gli eventi elettorali. Il gruppo “Isernia Migliore” nasce per migliorare le cose in questa città, poi per il futuro vedremo. In nostro è un contenitore civico, a noi piacciono più le proposte sulle tematiche che i colori politici. Sposeremo i progetti che andranno a migliorare le esigenze di Isernia e del Molise. Lo Statuto non vieta la costituzione di un nuovo gruppo consiliare, la cosa è da approfondire ed interpretare, poi vederemo quale sarà l’interpretazione che prevarrà”.